Москва, , 13:24 — REGNUM С условиями содержания военнослужащих Украины ознакомилась во время своей рабочей поездки в Крым уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она рассказала об этом 2 марта.

Татьяна Москалькова Corrupcia.net

«В ходе посещения мест содержания я лично убедилась, что украинские пленные, находящиеся на территории РФ, обеспечены всем необходимым. Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Москалькова добавила, что военные Украины рассказали о том, в каких условиях их содержат и медицинской помощи, которую они получают. Также пленные из состава ВСУ отметили, что жители России относятся к ним гуманно, у них в месте временного проживания есть телевизор и места для курения. Помимо того, в них тепло и достаточно света, а постельное белье меняют регулярно.

При этом российский омбудсмен указала на то, что условия содержания Россией добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих являются соответствующими нормам международного права.

«Условия содержания нашей страной пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права», — подчеркнула Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе.

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