Москва, 2 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Департамент культуры Москвы готовит распоряжение, предусматривающее вхождение театра «Сфера» в состав театра «Эрмитаж». Об этом рассказал агентству ТАСС художественный руководитель «Эрмитажа» Михаил Левитин.

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Левитин отметил, что театр «Сфера» сохранит собственную структуру и труппу. Главным режиссёром театра «Сфера» в составе «Эрмитажа» останется Александр Коршунов.

Драматический театр «Эрмитаж» (ранее Московский театр миниатюр) основан Яковым Щукиным в 1892 году. Режиссёр Михаил Левитин работает в «Эрмитаже» с 1978 года. Под его руководством театр трансформировался из эстрадного в драматический.

Театр «Сфера» создан решением Министерства Культуры СССР в 1981 году по инициативе Екатерины Еланской. После смерти Еланской в 2013 году театр продолжил работу под творческим руководством Александра Коршунова.