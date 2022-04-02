Астрахань, , 13:22 — REGNUM Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении начальника управления имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 2 апреля.

Следственный комитет России Vnovgorod.sledcom.ru

По версии следствия, подозреваемая, являясь начальником управления имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования «Лиманский район», зная о том, что у местной жительницы есть право на однократное получение в аренду земельного участка для строительства, от её имени подготовила заявление о предоставлении ей этого участка без проведения торгов. После этого был подготовлен договор купли-продажи и затем участок был передан в частную собственность.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.