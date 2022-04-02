Москва, , 13:21 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе, сообщает 2 апреля пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

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По данным следствия, в марте неустановленные лица из числа военнослужащих ВСУ и добровольческих нацбатальонов, действуя умышленно, находясь в Мариуполе, осуществляли прицельные обстрелы здания роддома по ул. Пашковского, д. 36.

В последующем, разместив технику и тяжелое вооружение, захватили и насильственно удерживают внутри здания порядка 100 мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал.

По данному факту ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват 2-х и более заложников, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Председатель СК РФ поручил в рамках расследования дела зафиксировать показания женщины, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме в Мариуполе.