Ставрополь, 2 апреля 2022, 13:21 — REGNUM В Ставропольском крае в полтора раза уменьшили количество коек в ковидных госпиталях. Всего для лечения госпитализированных с COVID-19 в крае осталось 913 коек, 10% из которых в настоящее время свободы. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, отметивший снижение уровня заболеваемости в крае и потребности в стационарном лечении для заразившихся.
Он также отметил, что освобождаемые места в медорганизациях начнут использоваться по их прямому назначению — для лечения болезней с другими диагнозами.
По данным Владимирова, за сутки 1 апреля было выявлено еще 179 заразившихся коронавирусом. Госпитализация понадобилась 42 пациентам.