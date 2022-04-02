Ставрополь, 2 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в полтора раза уменьшили количество коек в ковидных госпиталях. Всего для лечения госпитализированных с COVID-19 в крае осталось 913 коек, 10% из которых в настоящее время свободы. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, отметивший снижение уровня заболеваемости в крае и потребности в стационарном лечении для заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы еще в полтора раза уменьшили емкость COVID-госпиталей. Причины понятны. Ниже уровень заболеваемости, сильное уменьшение доли пациентов, которые нуждаются в госпитализации. В результате наш специализированный фонд сокращен до 913 коек. Заняты 817», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что освобождаемые места в медорганизациях начнут использоваться по их прямому назначению — для лечения болезней с другими диагнозами.

По данным Владимирова, за сутки 1 апреля было выявлено еще 179 заразившихся коронавирусом. Госпитализация понадобилась 42 пациентам.