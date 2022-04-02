Москва, , 13:14 — REGNUM Ракетные крейсеры и другие корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море. Об этом 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что отряд боевых кораблей отработал задачи противолодочного учения в Средиземном море.

Экипажи фрегата «Адмирал Касатонов», ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота РФ, а также ракетного крейсера «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота РФ с применением Ка-27 (палубных вертолетов) выполнили поиск и слежение за подлодками условного противника.

Моряки отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками с помощью бортовых гидролокационных комплексов кораблей.

В свою очередь экипажи Ка-27 выполнили визуальный, магнитометрический, радиолокационный поиск субмарин с помощью радиотехнического оборудования и бортовых гидроакустических станций.