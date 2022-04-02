Горно-Алтайск, , 13:10 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 111 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 29 957 человек, сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выявлено за сутки 17 новых случаев заражения. Диагноз подтвердился у жителей Майминского, Онгудайского, Кош-Агачского и других районов, а также Горно-Алтайска. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 33 828.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 648, в том числе 600 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 590, за весь период – 429 849», — добавили в оперштабе.