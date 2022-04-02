Москва, , 13:09 — REGNUM Свое поздравление по поводу Дня единения народов России и Белоруссии направил белорусскому президенту Александру Лукашенко патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Текст поздравления предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) 2 апреля обнародован на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил патриарх Кирилл, многовековое духовное и культурное единство братских народов России и Белоруссии в современных условиях особенно важно, так как оно знаменует стремление людей совместно отстаивать правду и созидать свое будущее на основании традиционных нравственных ценностей.

«Совершая спасительную миссию на всем пространстве исторической Руси и свидетельствуя ближним и дальним о воскресшем Христе, Русская православная церковь неизменно призывает к добрососедству, миру и гражданскому согласию», — говорится в его обращении.

Также предстоятель Русской православной церкви высказал слова благодарности президенту Белоруссии за «неизменное внимание к служению Белорусского экзархата», а также за поддержку просветительских и социальных проектов последнего.

«Надеюсь, что плодотворное взаимодействие церкви, государственных властей и всех благонамеренных общественных сил послужит дальнейшему утверждению непреходящих ценностей в сознании наших современников», — также добавил патриарх Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

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