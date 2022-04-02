Краснодар, , 13:04 — REGNUM Решение о достройке одного из крупнейших долгостроев Краснодара — ЖК «На Магистральной» принято наблюдательным советом Фонда развития территорий, сообщили 2 апреля в пресс-службе администрации края.

Долгострой Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

«Жилой дом на улице Магистральной в Краснодаре должны были достроить до конца 2020 года. Но застройщик не справился со взятыми на себя обязательствами. Завершение долгостроя неоднократно обсуждали в рамках заседаний межведомственной комиссии, этот вопрос находится на особом контроле губернатора Вениамина Кондратьева. В июле 2021 года дом включили в единый реестр проблемных объектов. Теперь приняли решение о его достройке», — сообщил заместитель губернатора края Евгений Наумов.

После сдачи ЖК ключи от долгожданных квартир получат около 600 дольщиков.

Всего в 2022 году планируется сдать 85 проблемных жилых домов, из них шесть уже достроены.