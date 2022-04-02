Каспийск, Дагестан, 2 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Дагестане принято решение о мере пресечения для исполняющего обязанности директора водоканала в городе Каспийске. Суд отправил его под домашний арест почти на два месяца — до 22 мая, сообщили в пресс-службе Каспийского городского суда.

hildgrim Грязная вода из-под крана

Ранее сообщалось, что руководитель МУП «Водоканал» Каспийска попал под уголовное дело после вспышки кишечной инфекции. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в городе Каспийске в период с 19 по 27 марта произошло массовое отравление граждан. В больницу с признаками кишечной инфекции попали 68 человек, в том числе 61 ребенок. Предварительно установлено, что причиной инцидента стало заражение загрязненной питьевой водой.

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