Москва, 2 апреля 2022, 12:54 — REGNUM СК России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме Мариуполя.
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Также СК РФ устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР.
Главным следственным управлением СК РФ возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).
Устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям.
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