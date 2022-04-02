Москва, , 12:54 — REGNUM СК России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме Мариуполя.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

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Также СК РФ устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).

Устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям.

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