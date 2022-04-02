Нальчик, , 12:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» ежедневно проводится акция для приезжих с Украины. Пересекающие КПП вынужденные переселенцы получают знаки внимания — подарки и сладости для детей, сообщили в пресс-службе временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в составе Объединённой группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций в СКФО,

Встреча беженцев с Украины и из Донбасса в Кабардино-Балкарии Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО

«Юным пассажирам сотрудники полиции вручают сладости и игрушки, таким образом помогая ребятам легче переносить тяготы дальней дороги. Искренние улыбки на лицах детей – лучшая награда полицейским, несущим службу на ФКПП», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что согласно постановлению правительства РФ, субъекты Северного Кавказа примут около семи тысяч беженцев с Украины и из Донбасса.

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