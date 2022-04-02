Пекин, , 12:49 — REGNUM Члены экипажа посещаемой орбитальной станции Китая Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу начали подготовку к возвращению на Землю. Об этом пишет газета China Daily.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

Китайские космонавты прибыли на орбитальную станцию «Тяньгун» 16 октября 2021 года. Возвращение космонавтов на Землю на корабле «Шэньчжоу-13» запланировано на середину апреля 2022 года.

За время экспедиции китайские космонавты совершили два выхода в открытый космос, а также провели ряд научных экспериментов. Отмечается, что Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу установили рекорд по продолжительности космического полёта среди космонавтов КНР.

Китай начал строительство национальной орбитальной станции в апреле 2021 года с запуска базового модуля «Тяньхэ». До конца 2022 года должен состояться запуск двух лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь».

После завершения строительства станции её общий вес достигнет 70 тонн. Планируется, что китайская орбитальная станция проработает 15 лет на низкой околоземной орбите на высоте около 400 километров над Землёй.

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