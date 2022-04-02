Ульсан, Южная Корея, , 12:49 — REGNUM На верфи южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries, расположенной в городе Ульсан, прогремел взрыв, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Верфь

Согласно опубликованным данным, инцидент произошел около 07:48 по местному времени, когда рабочий в возрасте старше 50 лет резал стальные листы кислородно-топливным газом.

Сообщается, что мужчина потерял сознание и был доставлен в больницу. Однако по данным полиции, в результате несчастного случая рабочий скончался.

Министерство труда приказало судостроительной компании приостановить работы на участке, где произошла авария, и начало расследование соблюдений компанией правил техники безопасности в соответствии с законом о серьезной несчастных случаях на производстве.