Тула, , 12:49 — REGNUM Посылки для бойцов 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии отправлены из Тульской области в зону специальной военной операции на Украине, сообщили 2 апреля в управлении пресс-службы правительства региона.

Тульская область отправила посылки для участников спецоперации Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Для каждого военнослужащего была собрана персональная посылка, в которую вошли предметы первой необходимости и продукты питания. В формировании посылок участвовали крупные сетевые магазины, а также местные производители.

Врио командира 106-й воздушно-десантной дивизии Алексей Быков поблагодарил тульского губернатора Алексея Дюмина и неравнодушных предпринимателей за поддержку военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.