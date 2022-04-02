Курган, , 12:42 — REGNUM В Курганской области за сутки на 2 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 37 человек, выписались по выздоровлении 298. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 101 заражённых коронавирусом курганец, на 18 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 2 апреля выявлено 101 579 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 138 человек, скончались 1361 пациент (на одного человека больше, чем днём ранее).

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