Орел, , 12:40 — REGNUM Пожароопасный сезон в Орловской области начнётся с 15 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков, сообщили в пресс-службе облправительства.

Лесной пожар Алексей Колчин © ИА REGNUM

К документу приложен перечень населенных пунктов и территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров. Согласно ему, в регионе семь населённых пунктов подвержены угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. Также в документ вошли три детских оздоровительно-образовательных (профильных) центра: «Ёлочка» (Болховский район, Однолуцкое сельское поселение, п. Петропавловский), «Сосновый бор» (Дмитровский район, г. Дмитровск) и «Солнечный» (Кромской район, Шаховское сельское поселение, д. Легоща).

Главам районов, где расположены данные территории, рекомендовано разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Согласно данным ГУ МЧС по Орловской области, в 2021 году на территории региона было зарегистрировано 3293 пожара, в том числе 890 горение мусора, 1487 случаев горения сухой травы, 185 — стерни и пожнивных остатков.