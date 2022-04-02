Сеул, , 12:39 — REGNUM За последние пять лет в Южной Корее было совершено 99 попыток промышленного шпионажа, которые могли обойтись южнокорейским компаниям в 22 трлн вон (~$18 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национальной службы разведки (NIS).

Шпионаж AJC1

Согласно опубликованным данным, с января 2017 года по февраль 2022 год в полупроводниковой сфере было совершено 17 попыток промышленного шпионажа, в сфере электроники — 17 попыток, в автомобилестроительном секторе — девять попыток, в судостроительной отрасли — восемь попыток, в сфере ИКТ — восемь попыток.

Отмечается, что самым часто используемым методом промышленного шпионажа был найм сотрудников, обладающих соответствующими знаниями. По закону сотрудникам компаний запрещено устраиваться в компании-конкуренты, работающие в той же отрасли, однако преступники обошли данный закон, нанимая сотрудников в фирмы, которые, якобы, работают в другой отрасли.

В Национальной службе разведки призвали ужесточить наказание за промышленный шпионаж. В настоящее время за промышленный шпионаж грозит до трех лет тюрьмы.

Промышленный шпионаж — форма недобросовестной конкуренции, при которой осуществляется незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну с целью получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а равно получения материальной выгоды.