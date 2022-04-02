Майкоп, 2 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Адыгее в 2022 году планируют привлечь к отдыху в рамках проекта школьного туризма около 1300 учащихся. На эти цели власти региона намерены потратить 6 млн рублей, сообщили в минобре региона.

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«Адыгея вошла в число 18 регионов-участников программы и получит в 2022 году на эти цели 6 млн рублей. До конца года открыть для себя рекреационные возможности республики смогут 1259 школьников», — цитирует ТАСС руководителя комитета по туризму и курортам республики Ибрагима Билимготова.

Он рассказал, что в программе школьного туризма смогут принять участие учащиеся 5-9 классов, условия их отбора определит региональное министерство образования. На каждого ребенка будет направлено около 5 тыс. рублей. На эти средства предполагается поездка по республике с проживанием в гостинице уровнем не ниже трех звезд. Из маршрутов рассматриваются Хаджохская теснина, водопады Руфабго, плато Лагонаки, Свято-Михайло-Афонский монастырь.