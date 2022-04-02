Омск, , 12:36 — REGNUM В Омской области общее число жертв коронавируса достигло 4192. За минувшие сутки зарегистрировано девять новых летальных случаев от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Всего за весь период пандемии в регионе выявлено 203 526 случаев инфицирования. За сутки диагноз подтвердился у 168 человек, 67 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 195 968 человек, в том числе 415 за последние сутки.