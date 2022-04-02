Оренбург, 2 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Замглавы Оренбурга Татьяна Климантова покинула свою должность. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Информацию журналистам подтвердили в мэрии города. Новый глава муниципалитета Сергей Салмин не сделал ей предложения работать и при нём.

Как сообщало ИА REGNUM, Салмина депутаты горсовета утвердили в новой должности в марте. Отметим, Климантова работала в мэрии с ноября. А перед этим она руководила городским избиркомом.