Москва, , 12:32 — REGNUM Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Украины вступить в ЕС словами, приписываемыми экс-премьер-министру Виктору Черномырдину.

Дмитрий Медведев © ИА REGNUM

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«Одна историческая байка из недавнего прошлого. Слова, которые приписывают Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?» Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». — «А Турция когда?» — уточнили у него. «Турция? Никогда…» — написал он в телеграм-канале.

Сначала Украина очень хотела вступить в ЕС, затем умоляла принять ее в НАТО, теперь же снова хочет в ЕС, добавил он.

«Наша позиция украинцам известна: если есть желание, вступайте, была бы честь предложена», — заметил он.