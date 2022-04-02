Краснодар, , 12:32 — REGNUM Рейдовые группы работают на ярмарках выходного дня в Краснодаре 2 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города. Случаев завышения цен специалисты мэрии не выявили.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня дефицита продукции на ярмарках выходного дня не наблюдается. Все товары первой необходимости, включая сахар, есть в наличии. Кроме того, никакого ажиотажного спроса на продукты нет. Жители покупают товары в умеренных количествах. Спекулятивного завышения цен не выявлено. Поскольку спрос на сахар нормализовался, сейчас его реализуют в торговых точках вместе с кондитерскими изделиями», — сообщила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.

В Краснодаре 2 апреля работают ярмарки выходного дня, на которых можно приобрести мясо и рыбу, овощи и фрукты, молоко, кондитерские изделия, а также мед и другую продукцию от кубанских товаропроизводителей. Торговля сахаром ведётся на всех площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Краснодарском крае, как и в ряде других российских регионах, наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Проверки ФАС выявили нарушения со стороны ритейлеров и производителей.