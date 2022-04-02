Краснодар, 2 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Рейдовые группы работают на ярмарках выходного дня в Краснодаре 2 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города. Случаев завышения цен специалисты мэрии не выявили.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Сегодня дефицита продукции на ярмарках выходного дня не наблюдается. Все товары первой необходимости, включая сахар, есть в наличии. Кроме того, никакого ажиотажного спроса на продукты нет. Жители покупают товары в умеренных количествах. Спекулятивного завышения цен не выявлено. Поскольку спрос на сахар нормализовался, сейчас его реализуют в торговых точках вместе с кондитерскими изделиями», — сообщила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.

В Краснодаре 2 апреля работают ярмарки выходного дня, на которых можно приобрести мясо и рыбу, овощи и фрукты, молоко, кондитерские изделия, а также мед и другую продукцию от кубанских товаропроизводителей. Торговля сахаром ведётся на всех площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Краснодарском крае, как и в ряде других российских регионах, наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Проверки ФАС выявили нарушения со стороны ритейлеров и производителей.