Ставрополь, 2 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. На Северном Кавказе будет создан молодежный казачий культурный центр. Его отделения появятся в четырех субъектах компактного проживания терских казаков на Северном Кавказе — в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе Терского войскового казачьего общества.

terkv. ru Казаки

Терские казаки получили грант на реализацию этого проекта в размере более 8 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив, заработав самый высокий балл экспертной оценки в СКФО – 85,5.

Цель проекта в передаче молодому поколению казаков традиции казачьей культуры и казачьего воинского искусства. Молодежь будут учить владеть арапником, нагайкой и шашкой, а также овладевать современными формами 3D-сканирования предметов казачьей старины и 3D-печати сувениров с казачьей символикой. Занятия в клубах будут проводиться для 550 юношей и девушек в возрасте от десяти до 17 лет. А к мероприятиям проекта будут привлечены около 4 тыс. человек.

«Терские казаки живут на Северном Кавказе около 450 лет, и за это время ими был накоплен колоссальный культурный опыт. Нам очень важно приобщать казачью молодежь разных регионов и к традиции, и к современным инновациям в образовании и культуре»,—рассказал руководитель проекта Игорь Кочубеев.

Напомним, в Терское войсковое казачье общество входят 237 казачьих подразделений, действующих в шести субъектах СКФО: Ставрополья, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии и Чечни.