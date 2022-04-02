Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл команду «Нью-Йорк Рейнждерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky Семён Варламов

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой «Айлендерс» со счетом 2:5.

В составе победителей шайбами отметились Кейси Сизикас (3-я минута), Мэтт Мартин (25-я) и Мэтью Барзал (43-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить все 27 бросков по своим воротам, сыграв вторую в сезоне игру «на ноль». Российский вратарь «Рейнждерс» Игорь Шестёркин отразил 15 из 18 бросков, его коллега по клубу – российский нападающий Артемий Панарин — не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс» 3 апреля на выезде сыграют с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Рейнждерс» днем позже на домашнем льду встретятся с командой «Филадельфия Флайерз».