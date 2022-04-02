Орел, , 12:25 — REGNUM Карантин по африканской чуме свиней установлен на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Орловское полесье» Алехинского сельского поселения Хотынецкого района. Соответствующий указ подписан губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Решение о введении карантина принято в связи с выявлением лабораторно подтверждённого случая заражения АЧС.

Чума свиней Uv.volgograd.ru

На территории нацпарка ранее был обнаружен павший дикий кабан, специалисты подтвердили наличие у него АЧС.

В настоящее время на территории нацпарка введены ограничительные мероприятия. В частности, директору нацпарка «Орловское Полесье» на период действия карантина рекомендовано проведение мероприятий по регулированию численности дикого кабана, отбору и доставке биоматериала для проведения лабораторного мониторинга для выявления возможной циркуляции вируса АЧС от добытых и обнаруженных павших особей диких кабанов. Также ему рекомендовано обследовать территорию нацпарка в целях выявления захоронений павших свиней и случаев падежа диких кабанов, пишет «Орёлград».