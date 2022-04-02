Орел, 2 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Карантин по африканской чуме свиней установлен на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Орловское полесье» Алехинского сельского поселения Хотынецкого района. Соответствующий указ подписан губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Решение о введении карантина принято в связи с выявлением лабораторно подтверждённого случая заражения АЧС.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

На территории нацпарка ранее был обнаружен павший дикий кабан, специалисты подтвердили наличие у него АЧС.

В настоящее время на территории нацпарка введены ограничительные мероприятия. В частности, директору нацпарка «Орловское Полесье» на период действия карантина рекомендовано проведение мероприятий по регулированию численности дикого кабана, отбору и доставке биоматериала для проведения лабораторного мониторинга для выявления возможной циркуляции вируса АЧС от добытых и обнаруженных павших особей диких кабанов. Также ему рекомендовано обследовать территорию нацпарка в целях выявления захоронений павших свиней и случаев падежа диких кабанов, пишет «Орёлград».