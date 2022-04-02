Ханты-Мансийск, , 12:24 — REGNUM В Югре за сутки 2 апреля госпитализировали 23 больных с COVID-19, 325 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки в Югре выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом, на 29 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 1 апреля является Ханты-Мансийск — 28.

С начала пандемии в Югре к 2 апреля насчитывается 207 168 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 202 122 пациента, 2516 скончались (на три пациента больше, чем днём ранее)

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