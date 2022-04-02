Нижний Новгород, 2 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 2 апреля встретили около 400 эвакуированных жителей Мариуполя. Половина прибывших – дети, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Полицейские помогают беженцам при посадке в автобус

На вокзале вынужденных переселенцев встречали волонтеры, оказывали помощь сотрудники МЧС, МВД, администраций. Прибывших направили в пункты временного размещения, которые подготовлены в семи муниципалитетах.

По словам руководителя волонтерского центра и исполкома регионального отделения «Единой России» Алексея Антонова, за каждым пунктом временного размещения закреплена группа волонтеров. Формируются списки необходимых вещей, мебели, бытовой техники. В ближайшее время все это будет передано нуждающимся. Кроме того, были закуплены канцелярские принадлежности, школьная форма, рюкзаки.

Вместе с волонтерами помощь эвакуированным собирали около 30 местных организаций.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверил, что вновь прибывшим будет оказано содействие в получении необходимых документов, медицинской помощи, также помогут с трудоустройством.

«Никакой дополнительной нагрузки на социальную инфраструктуру региона это не создаст», — подчеркнул глава области.

ИА REGNUM напоминает, в пунктах временного размещения в Нижегородской области сейчас проживают 825 беженцев из Донецкой народной республики. Также стало известно о том, что официально предоставлено временное убежище 174 из них, в том числе 90 детям и подросткам.

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