Москва, , 12:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, отметив, что они всегда нацелены на продолжение дружеского разговора.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом (Путиным — прим.). У них, действительно, отношения уникальные», — отметил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, оба президента «понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг, как никто другой».

«Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. … И друг друга они понимают. Те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», — добавил Песков.

Он отметил, что для президентов всегда главным является продолжение их дружеского диалога.