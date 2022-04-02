Краснодар, , 12:15 — REGNUM Новую школу на 1 550 мест готовят к сдаче в эксплуатацию в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации города. Новая школа расположилась на улице Автолюбителей.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все строительно-монтажные работы на объекте завершены, в данный момент идёт подготовка к вводу в эксплуатацию. Образовательное учреждение примет учеников уже 1 сентября. Это сделает жизнь в микрорайоне Гидрострой гораздо комфортнее. Особо хотелось бы отметить работу строителей. Они справились с задачей чётко в установленные сроки, — написал в телеграм-канале глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко.

Строительство школы на улице Автолюбителей началось в 2020 году, под новое учебное заведение выделили более трёх гектаров земли. Здание школы состоит из шести блоков, в каждом — по три этажа, общая площадь помещений — 27,3 тыс. кв. м. Помимо классных кабинетов, в здании разместились актовый зал на 497 мест, столовая на 600 мест, три спортзала и зал для занятий гимнастикой. На территории школы оборудуют несколько спортплощадок.