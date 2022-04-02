Кызыл, , 12:15 — REGNUM В Туве перед судом предстанет бывший генеральный директор горнорудной компании за совершение коммерческого подкупа в крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый получил от финансового директора другой фирмы 300 тыс. рублей, обязавшись способствовать исполнению заключённого между компаниями договора. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и МВД.

«В целях обеспечения исполнения приговора, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого, стоимостью свыше 7 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.