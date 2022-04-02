Москва, , 12:13 — REGNUM Американская киностудия Lionsgate приняла решение приостановить выпуск своих кинофильмов в России. Об этом сообщил директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип» Павел Верещагин порталу «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Ближайшим релизом Lionsgate в России должен был стать комедийный боевик «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Планировалось, что прокат фильма начнётся 21 апреля. Однако директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип» заявил, что боевик не выйдет в эту дату.

Студия Lionsgate основана в 1997 году. Самыми известными кинофраншизами студии являются серии фильмов «Голодные игры», «Сумерки» и «Джон Уик».

Ранее прокат своих картин в российских кинотеатрах приостановили другие американские студии, включая Walt Disney, Warner Bros. и Paramount. Также они отменили выпуск фильмов в цифровом виде в российских онлайн-кинотеатрах.

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