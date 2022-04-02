Тюмень, , 12:08 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 556 вылеченных ковидных пациентов, 46 госпитализировано с COVID-19. Об этом 2 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на 2 апреля коронавирус выявили у 287 тюменцев. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 апреля коронавирус выявили у 186 519 человек, выздоровели 176 484 пациента, скончались 4233 (на три человека больше, чем днём ранее).

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