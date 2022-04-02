Сачхон, , 12:06 — REGNUM В Южной Корее проводят совместные похороны четырех пилотов, погибших в результате столкновения двух учебных самолетов КТ-1. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, похороны пройдут в течение трех дней, начиная со 2 апреля, в 3-м учебном крыле ВВС в городе Сачхон провинции Кёнсан-Намдо, расположенном в 300 км к юго-востоку от Сеула. Похоронная церемония состоится 4 апреля.

Сообщается, начальник штаба ВВС генерал Пак Ин Хо отдал дань уважения погибшим утром, а министр обороны Со Ук посетит похороны после полудня.

Напомним, 1 апреля два учебно-тренировочных самолета ВВС Южной Кореи КТ-1 столкнулись в воздухе и разбились недалеко от базы. В результате инцидента погибли четыре пилота.

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