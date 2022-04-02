Онгудайский район, Алтай, , 12:06 — REGNUM В Республике Алтай в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха и разрушением льда закрыты оставшиеся ледовые переправы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ледовая переправа на Алтае ГУ МЧС по Республике Алтай

Ледовые дороги закрыты распоряжениями сельских администраций в Онгудайском, Турочакском, Усть-Коксинском районах, здесь выставлены запрещающие знаки и шлагбаумы.

«Уважаемые жители и гости республики, воздержитесь от выезда на лёд водоёмов. Под лучами солнца лёд на реках и озёрах становится рыхлым и непрочным», — призвали в ведомстве.

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