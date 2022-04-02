Карталы, Челябинская область, , 12:03 — REGNUM В Карталинском районе Челябинской области вода залила проезжую часть на въезде в посёлок Горное. Об этом сообщает местный отдел МВД России в соцсети ВКонтакте.

Паводок

Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Перекрытие произошло 2 апреля. Этому предшествовал перелив воды в реке через дорогу. Сейчас решается вопрос о переправе транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбургской области погибли автомобилист два ребёнка. Их машина попала в кювет, заполненный талой водой.

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