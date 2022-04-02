Воронеж, , 12:01 — REGNUM В Воронежской области за сутки госпитализировали 77 пациентов с заражением коронавирусом, данные на 2 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 1 апреля, сообщалось о 78 госпитализированных воронежцах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 590 жителей. Это на 31 случай меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 987 человек. Также за сутки скончались девять воронежцев с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии на территории Воронежской области подтверждено 370 589 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 352 319 человек. Жертвами инфекции стали 8 085 воронежцев.