Сантьяго, , 12:28 — REGNUM Президент Чили Габриэль Борич отправится 3 апреля в Аргентину в рамках своего первого международного визита в новой должности. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Габриэл Борич Mediabanco Agencia — Debate Anatel

Борич с группой министров и парламентариев отправится в Буэнос-Айрес, чтобы встретиться с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, вице-президентом Кристиной Киршнер, председателем Палаты депутатов Серхио Масса, а также посетить Национальный конгресс.

Политики обсудят вопросы миграции, торговли, а также попытаются решить ряд многолетних разногласий. Кроме того, Чили надеется в рамках визита добиться экстрадиции Гальварино Апабласа, более 20 лет скрывающегося в Аргентине после убийства сенатора Хайме Гусмана.

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