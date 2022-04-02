Нью-Йорк, США, , 11:58 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал новый постер и трейлер оригинального аниме-сериала «Вампир в саду». Об этом сообщает портал Comicbook.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Производством шоу занимается анимационная студия WIT. Отметим, что поскольку в основу «Вампира в саду» ляжет оригинальный сценарий, о сюжете шоу известно лишь то, что сообщила компания. Действие сериала развернётся на альтернативной Земле, которую много лет назад захватили вампиры. Выжившие представители человечества вынуждены жить в городе за «стеной света», которая защищает их от чудовищ. В какой-то момент королева вампиров Файн, когда-то любившая людей, встречает девушку по имени Момо, мечтающую об окончании войны с вампирами.

Для справки: ранее студия WIT работала над проектами таких аниме-сериалов, как «Атака титанов», «Последний Серафим», «Кабанери железной крепости», «Невеста чародея», «Сага о Винланде» и других. Премьера сериала «Вампир в саду» состоится на сайте Netflix 16 мая 2022 года.

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