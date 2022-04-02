Махачкала, , 11:57 — REGNUM В Дагестане с 1 апреля продолжит действовать ряд ограничительных мер по коронавирусу. Среди них, в частности, масочный режим и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в организациях социальной сферы. Такое решение принято в ходе очередного заседания оперативного штаба под руководством главы республики Сергея Меликова.

Напомним, в Дагестане из-за улучшения ситуации по коронавирусу ранее были сняты запреты и ограничения на работу банкетных залов и детских клубов. Была также отменена система проверки QR-кода при посещении учреждений культуры, развлекательных организаций, торговых предприятий и организаций, предоставляющих различные услуг населению.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Дагестане за прошедший месяц число выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки снизилось в четыре раза. Так, за последний день были подтверждены тесты на COVID-19 у 42 человек, в то время как в начале марта выявляли ежедневно по 160 новых пациентов.