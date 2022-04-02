Сиэтл, США, , 11:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Дадонов Basevych Andrey

Игра прошла на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей шайбы на свой счет записали оформивший в матче дубль Джек Айкел (11-я и 22-я минуты), Ши Теодор (28-я), Джонатан Маршессо (58-я, в пустые ворота) и шведский форвард Вильям Карлссон (60-я, в пустые ворота).

У «Сиэтла» голы забили шведский нападающий Александр Веннберг (42-я) и Коул Линд (59-я).

Российский форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов отметился во встрече двумя результативными передачами, его коллега по клубу – российский нападающий Павел Дорофеев — не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вегас» 3 апреля на выезде сыграет с клубом «Ванкувер Кэнакс», а «Сиэтл» в этот же день на домашнем льду встретится с командой «Даллас Старз».