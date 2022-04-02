Симферополь, , 11:55 — REGNUM В ковид-стационары Республики Крым за сутки доставлены 35 новых пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе 2 апреля. Накануне, 1 апреля, сообщалось о 28 госпитализированных крымчанах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в республике положительные результаты тестов не коронавирус получили 229 человек, это на 39 меньше, чем накануне. Выздоровевшими за сутки признаны ещё 351 пациент. Подтверждена смерть от осложнений на фоне коронавирусной инфекции шести пациентов.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 178 609 случаев заражения коронавирусом. Из общего числа выздоровели 170 254 человека, скончались 5 111 пациентов. Лечение в больницах региона проходили 57 932 пациента.