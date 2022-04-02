Москва, , 11:54 — REGNUM На данный момент ракетно-космическая отрасль России имеет все необходимые компетенции для того, чтобы готовить людей к полетам на Луну и к планетам Солнечной системы. Об этом 2 апреля заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Космонавт skeeze

«Фактически сегодня госкорпорация «Роскосмос» и наши подведомственные организации — ЦПК, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», наши научные институты <…> — достигли необходимых компетенций, которые позволяют обеспечивать долгосрочные космические миссии, не только околоземные, но в будущем, соответственно, эти технологии потребуются и для полёта на Луну, и, может быть, к другим планетам Солнечной системы», — сказал он.

Кроме того, Рогозин, подтверждая свои слова, уточнил, что 30 марта с Международной космической станции на Землю возвратился космический корабль «Союз МС-19», вернувший с околоземной орбиты российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, и американского астронавта Марка Ванде Хая. При этом Дуброва и Ванде Хая готовили к полету в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что санкции в отношении предприятий космической отрасли России не намерены отменять США.