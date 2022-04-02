Воронеж, 2 апреля 2022, 11:48 — REGNUM В Воронеже в 2022 году планируется заасфальтировать более 40 улиц частного сектора. Перечень дорог опубликовала мэрия Воронежа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы всегда уделяли внимание приведению дорог частного сектора Воронежа в порядок, но впервые в их асфальтирование будет вложено более 500 млн рублей в один год. Мы будем системно вести такую работу, поскольку исторически многие такие улицы не имели твердого покрытия в принципе», — прокомментировал глава Воронежа Вадим Кстенин.
Работы планируется провести во всех районах, в том числе, и в отдаленных городских микрорайонах, в перечень включено более 40 улиц. К поиску подрядчиков в мэрии обещают приступить в ближайшее время.