Воронеж, 2 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Воронеже в 2022 году планируется заасфальтировать более 40 улиц частного сектора. Перечень дорог опубликовала мэрия Воронежа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) sumanamul15 Укладчики асфальта

«Мы всегда уделяли внимание приведению дорог частного сектора Воронежа в порядок, но впервые в их асфальтирование будет вложено более 500 млн рублей в один год. Мы будем системно вести такую работу, поскольку исторически многие такие улицы не имели твердого покрытия в принципе», — прокомментировал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Работы планируется провести во всех районах, в том числе, и в отдаленных городских микрорайонах, в перечень включено более 40 улиц. К поиску подрядчиков в мэрии обещают приступить в ближайшее время.