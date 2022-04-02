Курган, , 11:48 — REGNUM В Кургане местные власти намерены продать обгоревший дом, который является объектом культурного наследия регионального значения. Это следует из ответа горадминистрации на портале «Обратись», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подгоревший дом № 131 по ул. Куйбышева в Кургане. Фото прилагается к тексту обращения в горадминистрацию Obratis.kurganobl.ru

Горожане беспокоятся о памятнике культуры, в котором после пожара в июле 2020 года так и не произведено восстановление.

«Этот дом… никто не собирается восстанавливать… Он портит общий вид. Улица Куйбышева состоит в основном из старых домов, многие дома выглядят в нехорошем состоянии. Скажите, что собираются делать с этим домом?», — обратились к горадминистрации курганцы.

В ответ мэрия сообщила о том, что подгоревший дом № 131 по ул. Куйбышева включён в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Кургана на 2022 год.

«Проведение электронного конкурса по продаже данного имущества планируется в мае 2022 года. Существенными условиями конкурса являются обязательства по содержанию и сохранению объекта культурного наследия с установленными сроками проведения ремонтно-реставрационных работ», — поясняют в городском департамент финансов и имущества.

Двухэтажный дом по ул. Куйбышева, 131 из красного кирпича был построен в 1900 году представителем третьего поколения купеческой династии Александром Галяминым, и зарегистрирован, как «Образец городского административного здания».