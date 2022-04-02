Челябинск, , 11:48 — REGNUM В Челябинске семеро граждан задержаны по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Квартира



По данным следствия, эти граждане подделали документы на квартиру, владелец которой скончался в 2019 году. А затем они продали её некой женщине. В итоге гражданка потеряла 700 тысяч рублей.

Под подозрением оказались три женщины и четверо мужчин. Полученные деньги они разделили между собой. При обыске у задержанных изъяли поддельные паспорта, договоры купли-продажи, расписки о получении денежных средств и т.д. Теперь пойманным грозит по шесть лет заключения.